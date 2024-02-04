Омск-Информ
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Проектирование важного для региона инфраструктурного объекта завершено. В скором времени документы отправятся на госэкспертизу.

Подготовка к началу строительства Северного обхода Омска входит в финальную стадию. Как сообщил в интервью РИА «Омск-информ» зампредседателя правительства региона Динар Курманов, проектирование завершено, скоро документы будут направлены на госэкспертизу.

– Проект закончен, скоро будем заходить на Главгосэкспертизу. Если получится реализовать, то планируем и дальше работать с инвестором, – сказал Курманов.

Инвестором проекта выступает «Газпромбанк». Он построит трассу длиной 67 километров, которая соединит федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск. Четырехполосная дорога будет платной. Общая сумма вложений в проект оценивается в 63,2 млрд рублей. Треть средства должен выделить концессионер.

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·Авто

Проектирование важного для региона инфраструктурного объекта завершено. В скором времени документы отправятся на госэкспертизу.

Подготовка к началу строительства Северного обхода Омска входит в финальную стадию. Как сообщил в интервью РИА «Омск-информ» зампредседателя правительства региона Динар Курманов, проектирование завершено, скоро документы будут направлены на госэкспертизу.

– Проект закончен, скоро будем заходить на Главгосэкспертизу. Если получится реализовать, то планируем и дальше работать с инвестором, – сказал Курманов.

Инвестором проекта выступает «Газпромбанк». Он построит трассу длиной 67 километров, которая соединит федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск. Четырехполосная дорога будет платной. Общая сумма вложений в проект оценивается в 63,2 млрд рублей. Треть средства должен выделить концессионер.

1435