Омск-Информ
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·Политика

Региональный центр финансовой грамотности и инициативного бюджетирования создан на базе дворца культуры и семейного творчества «Светоч».

Омская журналистка Ольга Умова, известная по работе в газете «Коммерческие вести», возглавила казенное учреждение «Региональный центр финансовой грамотности и инициативного бюджетирования».

Структура была создана на базе БУК Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч». Учреждение будет отвечать за сопровождение практик инициативного бюджетирования в Омской области и за повышение финансовой грамотности населения региона. До недавнего времени Умова работала в областном Минфине начальником управления инициативного бюджетирования и мониторинга бюджетного процесса.

·Политика

Региональный центр финансовой грамотности и инициативного бюджетирования создан на базе дворца культуры и семейного творчества «Светоч».

Омская журналистка Ольга Умова, известная по работе в газете «Коммерческие вести», возглавила казенное учреждение «Региональный центр финансовой грамотности и инициативного бюджетирования».

Структура была создана на базе БУК Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч». Учреждение будет отвечать за сопровождение практик инициативного бюджетирования в Омской области и за повышение финансовой грамотности населения региона. До недавнего времени Умова работала в областном Минфине начальником управления инициативного бюджетирования и мониторинга бюджетного процесса.