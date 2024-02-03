Регион намерен развивать промышленные туристические маршруты. Презентация первого из них состоится в феврале.
Омская область запускает программу развития промышленного туризма. На действующие предприятия региона будут возить туристов. Это один из механизмов повышения инвестиционной привлекательности региона.
– Данный механизм позволяет приглашать гостей и демонстрировать предприятия, популяризировать рабочие профессии, – говорит зампредседателя правительства Омской области, представитель Омской области при правительстве РФ Андрей Шпиленко. – Омская область претендует на звание молодежной столицы – хотим, чтобы молодежь полюбила и открыла для себя новые, высокотехнологичные профессии. Сегодня мы обсуждаем экосистему промышленного туризма, функциональные связи участников. Планируем, что в феврале в рамках выездной стажировки Минпромторга РФ по программе «Федеральная практика» совместно с АСИ презентуем первый промышленный маршрут в Омской области.
Накануне состоялась первая стратегическая сессия участников региональной команды акселератора по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». В ходе нее были определены этапы запуска промышленного туризма в Омской области, а также запланировано проведение выездной практической сессии на завод «Омский каучук», входящий в группу компаний «Титан».