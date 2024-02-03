Омск-Информ
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·Общество

Сейчас омские улицы помогают очищать привлеченные подрядчики. Они будут работать до начала марта.

В Омске продолжаются работы по уборке городских улиц и проездов. Как рассказали в пресс-службе мэрии, снег убирают привлеченные бригады подрядчиков.

Так, возле домов по улице 70 лет Октября работает дорожная техника подрядчика ООО «Трансмиссия». На проездах по улице Мамина Сибиряка снег и колейность убирают комплексное звено ООО «Автологистика55».

- Городским дорожным службам из-за большого объема работ на основных загруженных дорогах 1-3 категории не всегда удается зайти на уборку проездов, поэтому с помощью аукционов были привлечены дополнительные комплексные бригады спецтехники с экипажем, подрядчики будут работать в 5 округах до начала марта, - добавили в ведомстве.

Сегодня, 3 февраля, все дорожные службы продолжат работать в двухсменном режиме.

·Общество

Сейчас омские улицы помогают очищать привлеченные подрядчики. Они будут работать до начала марта.

В Омске продолжаются работы по уборке городских улиц и проездов. Как рассказали в пресс-службе мэрии, снег убирают привлеченные бригады подрядчиков.

Так, возле домов по улице 70 лет Октября работает дорожная техника подрядчика ООО «Трансмиссия». На проездах по улице Мамина Сибиряка снег и колейность убирают комплексное звено ООО «Автологистика55».

- Городским дорожным службам из-за большого объема работ на основных загруженных дорогах 1-3 категории не всегда удается зайти на уборку проездов, поэтому с помощью аукционов были привлечены дополнительные комплексные бригады спецтехники с экипажем, подрядчики будут работать в 5 округах до начала марта, - добавили в ведомстве.

Сегодня, 3 февраля, все дорожные службы продолжат работать в двухсменном режиме.