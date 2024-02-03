Промоушен SFC-10 пройдет в Омске летом. Место его проведения станет «G-Drive Арена».
Стало известно, когда в Омске пройдет десятый юбилейный бойцовский турнир под эгидой промоушена SFC, организованного Александром Шлеменко. Как заявил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник, турнир пройдет летом. Точная дата пока не сообщается, но местом проведения боев станет «G-Drive Арена».
- Рад, что именно в Омск приезжают бойцы из разных уголков мира. Наш международный турнир за всю историю проведения собрал участников более чем из 15 стран. Благодаря этому наш регион гремит на весь мир. Уверен, что 10-й юбилейный турнир SFC турнир, который пройдет на «G-Drive Арене», станет грандиозным событием лета 2024 года, - отметил Колесник.
Напомним, что вчера в городе прошел турнир по ММА SFC-9. В главном бою встретились омский тяжеловес Александр Подмарев и иранец Хосейн Хелали. В поединке победу удалось одержать омичу.