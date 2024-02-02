Главный бой девятого турнира промоушена Александра Шлеменко продлился чуть более двух с половиной минут.

Главный бой девятого турнира промоушена Александра Шлеменко продлился чуть более двух с половиной минут.

В спорткомплексе «Красная звезда» завершился турнир по ММА SFC-9. В главном бою встретились омский тяжеловес Александр Подмарев и иранец Хосейн Хелали.

Поединок получился скоротечным, как и многие бои Подмарева. Через 2 минуты и 34 секунды после его начала рефери остановил поединок, зафиксировав победу омского бойца удушающим приемом.

Но нельзя сказать, что иранец был слаб. За время поединка он пару раз прошел в ноги Подмарева, но ничего из этого извлечь не смог. В конце второй минуты Александр перевел соперника в партер, сначала нанес несколько ударов локтями, а затем и вышел на удушающий, который оказался победным.

После боя омич признался, что чувствует умиротворение. Также он отдал дань уважения сопернику:

- Ему тоже удалось подловить меня, он высокий - хорошо коленом попал. Поэтому, когда поджал к сетке, я понял, что можно самому попробовать перевести в партер. Это удалось, я отработал локтями и смотрю, что соперник пытается вставать. Но я его хорошо контролировал. Он начал разворачиваться, я заправил руку - и все получилось.

В со-главном поединке турнира новосибирец Андрей Пуляев уже на второй минуте после серии добиваний победил бразильца Велдона Сильву де Оливейру.