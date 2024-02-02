Омск-Информ
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·Спорт

Главный бой девятого турнира промоушена Александра Шлеменко продлился чуть более двух с половиной минут.

В спорткомплексе «Красная звезда» завершился турнир по ММА SFC-9. В главном бою встретились омский тяжеловес Александр Подмарев и иранец Хосейн Хелали.

Поединок получился скоротечным, как и многие бои Подмарева. Через 2 минуты и 34 секунды после его начала рефери остановил поединок, зафиксировав победу омского бойца удушающим приемом.

Но нельзя сказать, что иранец был слаб. За время поединка он пару раз прошел в ноги Подмарева, но ничего из этого извлечь не смог. В конце второй минуты Александр перевел соперника в партер, сначала нанес несколько ударов локтями, а затем и вышел на удушающий, который оказался победным.

После боя омич признался, что чувствует умиротворение. Также он отдал дань уважения сопернику:

- Ему тоже удалось подловить меня, он высокий - хорошо коленом попал. Поэтому, когда поджал к сетке, я понял, что можно самому попробовать перевести в партер. Это удалось, я отработал локтями и смотрю, что соперник пытается вставать. Но я его хорошо контролировал. Он начал разворачиваться, я заправил руку - и все получилось.

В со-главном поединке турнира новосибирец Андрей Пуляев уже на второй минуте после серии добиваний победил бразильца Велдона Сильву де Оливейру.

·Спорт

Главный бой девятого турнира промоушена Александра Шлеменко продлился чуть более двух с половиной минут.

В спорткомплексе «Красная звезда» завершился турнир по ММА SFC-9. В главном бою встретились омский тяжеловес Александр Подмарев и иранец Хосейн Хелали.

Поединок получился скоротечным, как и многие бои Подмарева. Через 2 минуты и 34 секунды после его начала рефери остановил поединок, зафиксировав победу омского бойца удушающим приемом.

Но нельзя сказать, что иранец был слаб. За время поединка он пару раз прошел в ноги Подмарева, но ничего из этого извлечь не смог. В конце второй минуты Александр перевел соперника в партер, сначала нанес несколько ударов локтями, а затем и вышел на удушающий, который оказался победным.

После боя омич признался, что чувствует умиротворение. Также он отдал дань уважения сопернику:

- Ему тоже удалось подловить меня, он высокий - хорошо коленом попал. Поэтому, когда поджал к сетке, я понял, что можно самому попробовать перевести в партер. Это удалось, я отработал локтями и смотрю, что соперник пытается вставать. Но я его хорошо контролировал. Он начал разворачиваться, я заправил руку - и все получилось.

В со-главном поединке турнира новосибирец Андрей Пуляев уже на второй минуте после серии добиваний победил бразильца Велдона Сильву де Оливейру.