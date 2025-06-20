Он проведет сеанс одновременной игры.

В воскресенье, 6 июля, в Омске состоится шахматный турнир, на который приедет гроссмейстер Иван Бочаров. Он даст сеанс одновременной игры для участников турнира и свой автограф.

Турнир состоится в школе № 120 по адресу проспект Менделеева, 32в. С 09:00 до 14:00 будут играть новички и шахматисты с рейтингом от 1000 до 1400. В это время гроссмейстер сыграет с тем, у кого рейтинг выше. С 15:00 до 20:00 планируется турнир для шахматистов с рейтингом от 1400. В это время гроссмейстер сыграет с теми, у кого рейтинг ниже.