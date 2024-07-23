Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Принять участие могут все желающие старше 12 лет.
В субботу, 27 июля, в Омске пройдет первый в Сибири турнир по игре «Ван-чу-вэс» (омская версия игры «Камень, ножницы,
бумага»). Главным призом будет сертификат на 10 000 рублей на покупку игр и игровой атрибутики.
Для участия в чемпионате нужно зарегистрироваться на www.mega.ru в разделе «Мероприятия». Возрастное ограничение 12+. Турнир начнется в 18:00 возле сцены торгового центра МЕГА. С 13:00 около ТЦ будут работать тематические локации.
В программе:
  • мастер-классы по игре в спортивную мафию и «Подземелья и дракон»,
  • воркшоп по актерскому мастерству,
  • настольный теннис и футбол,
  • игротека с популярными настольными играми и интерактивная интеллектуальная игра,
  • косплей-вечеринка у пруда.
·Культура/Афиша

Принять участие могут все желающие старше 12 лет.
В субботу, 27 июля, в Омске пройдет первый в Сибири турнир по игре «Ван-чу-вэс» (омская версия игры «Камень, ножницы,
бумага»). Главным призом будет сертификат на 10 000 рублей на покупку игр и игровой атрибутики.
Для участия в чемпионате нужно зарегистрироваться на www.mega.ru в разделе «Мероприятия». Возрастное ограничение 12+. Турнир начнется в 18:00 возле сцены торгового центра МЕГА. С 13:00 около ТЦ будут работать тематические локации.
В программе:
  • мастер-классы по игре в спортивную мафию и «Подземелья и дракон»,
  • воркшоп по актерскому мастерству,
  • настольный теннис и футбол,
  • игротека с популярными настольными играми и интерактивная интеллектуальная игра,
  • косплей-вечеринка у пруда.