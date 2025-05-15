Для участия в турнире приглашаются омичи всех возрастов, как мужчины, так и женщины.

С 24 по 30 мая в Омске пройдет грандиозное спортивное событие – первенство города по теннису «Кубок Топлайн». В рамках турнира пройдут сразу два соревнования:

Турнир для детей. Возрастные категории: юноши и девушки 9–10 лет и до 17 лет.

Турнир для взрослых любителей тенниса. Парный турнир среди мужчин и женщин.

Четыре категории участников: «чемпионы», «лидеры», «претенденты» и «дебютанты». Место проведения соревнований – теннисный корт на ул. Волочаевской, 17г. Регистрация на детский турнир проходит на сайте Федерации тенниса России. Взрослые могут зарегистрироваться по телефонам 8-923-671-78-92 и 8-908-798-71-83.

Ждем ваших заявок!

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