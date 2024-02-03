Омск-Информ
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·Общество

Об этом сообщил губернатор региона. Однако поддержку аграрии получат, если будут применять удобрения.

В Омской области производителям льна-долгунца выделили 40 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. По его словам, главное условие получение поддержки – обязательно применение удобрений.

- Приняли решение выдавать субсидию местным производителям льна-долгунца. Выращивают лен-долгунец у нас в регионе около 10 производителей в Большеуковском, Знаменском и Муромцевском районах. Продукция льноводов области поставляется не только на местные фабрики, но и на предприятия Новосибирской, Курской и Нижегородской областей. Направление важное - будем поддерживать, - заявил Хоценко.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, поддержка будет предоставляться для финансового обеспечения затрат на 1 гектар планируемой аграриями посевной площади.

·Общество

Об этом сообщил губернатор региона. Однако поддержку аграрии получат, если будут применять удобрения.

В Омской области производителям льна-долгунца выделили 40 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. По его словам, главное условие получение поддержки – обязательно применение удобрений.

- Приняли решение выдавать субсидию местным производителям льна-долгунца. Выращивают лен-долгунец у нас в регионе около 10 производителей в Большеуковском, Знаменском и Муромцевском районах. Продукция льноводов области поставляется не только на местные фабрики, но и на предприятия Новосибирской, Курской и Нижегородской областей. Направление важное - будем поддерживать, - заявил Хоценко.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, поддержка будет предоставляться для финансового обеспечения затрат на 1 гектар планируемой аграриями посевной площади.