Омск-Информ
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·Общество

Они опрыскивают лен не теми препаратами и превышают дозировку при обработке гороха.
В декабре сотрудники регионального Россельхознадзора проверили сельскохозяйственные предприятия Оконешниковского и Марьяновского районов. Нарушения правил применения пестицидов выявили в деятельности ООО «Золотая Нива», ИП Главы КФХ Тулеева А.У., ИП Главы КФХ Трофимовой О.И.
Выращивая лен и горох, аграрии применяли инсектициды, которые для этих культур запрещены. Предприниматели также превышали дозировку препаратов, опрыскивая горох, и занижали, обрабатывая пшеницу.
Аграриев обязали устранить нарушения. Штрафовать их не стали, ограничившись предупреждениями.
·Общество

Они опрыскивают лен не теми препаратами и превышают дозировку при обработке гороха.
В декабре сотрудники регионального Россельхознадзора проверили сельскохозяйственные предприятия Оконешниковского и Марьяновского районов. Нарушения правил применения пестицидов выявили в деятельности ООО «Золотая Нива», ИП Главы КФХ Тулеева А.У., ИП Главы КФХ Трофимовой О.И.
Выращивая лен и горох, аграрии применяли инсектициды, которые для этих культур запрещены. Предприниматели также превышали дозировку препаратов, опрыскивая горох, и занижали, обрабатывая пшеницу.
Аграриев обязали устранить нарушения. Штрафовать их не стали, ограничившись предупреждениями.