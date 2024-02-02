Пути увеличения доходов от имущественного комплекса обсуждались на семинаре-конференции с участием депутатов, министров и представителей науки.

Пути увеличения доходов от имущественного комплекса обсуждались на семинаре-конференции с участием депутатов, министров и представителей науки.

Семинар-конференция на тему «Управление и распоряжение государственной собственностью Омской области» состоялся в региональном Законодательном собрании. Участие в нем приняли не только депутаты, но и представители областных министерств, Контрольно-счетной палаты, Росреестра, прокуратуры, Минюста и нескольких высших учебных заведений. Инициировали мероприятие члены комитета Заксобрания по собственности, а председатель комитета Игорь Зуга стал модератором встречи.

– Наш комитет традиционно проводит обсуждение наиболее значимых вопросов законодательной деятельности. Сегодня, как никогда, ощущается объективная потребность в создании стройной, экономически и логически выверенной системы эффективного управления объектами государственной собственности. Законодательная и исполнительная власть должны совместно генерировать инициативы по обеспечению поступления в региональный бюджет дополнительных доходов путем создания новых возобновляемых источников платежей, в том числе от более эффективного использования государственного имущества, – обозначил Игорь Зуга цели семинара.

Значимость задачи подтвердил первый заместитель председателя правительства Омской области Рустам Мингазов.

– В бюджетном послании депутатам Заксобрания губернатор Виталий Хоценко сообщил о планах по привлечению в регион 1 триллиона 300 миллиардов рублей инвестиций в ближайшие 5 лет. Для решения этой непростой задачи нам придется научиться более эффективному использованию государственного имущества. Мы активизировали данную работу, идем единым фронтом и ожидаем в ближайшее время увеличения доходов от управления областным имуществом, – заявил Мингазов.

С резкой критикой реального положения дел в сфере управления госсобственностью выступил бывший министр государственно-правового развития региона, профессор кафедры теории и истории государства и права ОмГУ Александр Бутаков. По его мнению, корень проблемы лежит в законодательной плоскости. Профессор считает, что в действующем региональном законодательстве не прописана субъектность уполномоченных органов по управлению собственностью. В результате каждое министерство сейчас само определяет для себя формы и задачи управления имуществом, иногда для упрощения заявляя, что никаким имуществом не владеет вовсе.

– На сегодняшний день у нас формально все рычаги управления госсобственностью сгруппированы в министерстве имущественных отношений. На мой взгляд, это принципиально неверный подход. Он привел к тому, что Минимущество превратилось в завхоза, который только затем и следит, как бы кто чего не утащил. Никаких идей развития там вообще нет. Нам необходимо пересмотреть концепцию деятельности основного органа власти, уполномоченного управлять госсобственностью. На мой взгляд, таким органом должно стать министерство экономического развития. Там должны формироваться не бухгалтерские, а стратегические подходы к управлению, – заявил эксперт.

Бутаков является научным руководителем рабочей группы по разработке принципиально нового проекта закона Омской области по управлению госсобственностью, в который изначально закладывается идея наделения органов законодательной и исполнительной власти дополнительными полномочиями и уровнями ответственности. Глава регионального Минэкономики, которому разработчики законопроекта отводят главную роль в обновленной системе управления собственностью, от дополнительных функций не отказывается, но смотрит на проблему под несколько иным углом.

– Можно принять самый идеальный с правовой точки зрения закон, но его работоспособность будет зависеть от практического наличия ресурсов для развития региональной собственности. Давайте разберем это на примере Татарстана. В 2022 году доходы республиканского бюджета от использования госимущества составили 16,4 млрд рублей, и за год они выросли больше чем на 10 млрд. Причиной такого скачка стало наличие в республике особой экономической зоны (далее – ОЭЗ) «Алабуга». Она «проторговала» на три года вперед право аренды своих земельных участков. При этом вложения в инфраструктуры «Алабуги» в 2023 году составили 20 млрд рублей. Это означает, что в будущем ОЭЗ принесет еще больше доходов в казну. Дело в том, что инвесторам гораздо выгоднее не самим заниматься обустройством площадок, а выкупать или арендовать уже готовые. Мы тоже могли бы пойти по пути коллег из Татарстана, но для этого нужно достаточное бюджетное финансирование. В прошлом году в рамках инфраструктурного бюджетного кредита нам удалось привлечь 100 млн рублей на развитие электросетей особой экономической зоны «Авангард», сейчас обсуждаем привлечение еще 200 млн рублей уже на развитие газоснабжения. Однако даже такую, не сравнимую с «Алабугой», сумму привлечь достаточно проблематично, – посетовала министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

По мнению министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова, действующая в регионе система управления госсобственностью не до конца исчерпала свой потенциал. Ее еще можно модернизировать, сконцентрировавшись, например, на увеличении доходов от муниципальных образований Омской области и предприятий, полностью или частично находящихся в областной собственности.

– Губернатором поставлена перед министерством амбициозная задача по повышению доходов от использования областного имущества в текущем году до полумиллиарда рублей. При этом под доходами от использования областного имущества предлагается понимать не только администрируемые Минимуществом доходы от использования казенного имущества и доходов от деятельности юридических лиц с областным участием, но и доходы от использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения. Речь идет о бюджетных учреждениях и госпредприятиях. Надо отметить, что доходы от бюджетных учреждений не учитывались в доходной части бюджета, поэтому мы сейчас ставим задачу по получению полной информации от них, – пояснил Евгений Козлов. – Также важнейшей задачей министерства является оказание содействия муниципальным образованиям по управлению имущественным комплексом. По нашим сведениям в муниципальные реестры внесены сведения о более 50 тыс. объектах капитального строительства и 30 тыс. земельных участков. Повышение эффективности управления данными ресурсами – это один из ключевых моментов реализации экономического потенциала всей Омской области.

Еще одной фактически не задействованной категорией госсобственности являются природные ресурсы и объекты. Правда, представители экологических сообществ призывают считать выгоду от них не в рублях, а в неких единицах ценности для территории.

– Министерство природных ресурсов Омской области в своих документах выделяет девять видов природных ресурсов, но при этом недостаточно четко разделят ресурсы и объекты. А раз речь идет только о ресурсах, то и рассматриваются они в первую очередь как источники покрытия хозяйственных нужд и извлечения прибыли. Между тем ценность природного объекта нельзя измерить в рублях, он ценен сам по себе, – считает член Научно-экспертного совета при комитете Законодательного собрания по собственности, профессор кафедры по связям с общественностью ОмГУПС Сергей Костарев.

По его словам, в ежегодных докладах Минприроды нет не только оценки собственности Омской области, но нет и самого перечня этой собственности, что не нормально.

– Я считаю, что управление собственностью в части природных ресурсов должно быть направлено на повышение ценности нашей территории. При нынешней ситуации будут множиться отрицательные примеры, подобные произошедшему с таким памятником природы, как дендросад имени Гензе. В 2020 году Минприроды решило его разделить, а в результате половина территории в понимании экологической оценки оказалась снижена, – отметил Костарев.

Подытожил дискуссию на семинаре-конференции первый вице-губернатор Рустам Мингазов.

– Доклады участников семинара подтверждают ранее поступившую информацию об очень плохом состоянии госимущества Омской области. В первую очередь речь идет об объектах недвижимости. В связи с этим губернатором принято решение о том, что ровно половина тех средств, которые бюджет зарабатывает от госимущества, будет тратиться на его восстановление. Мы будем вводить в оборот новые объекты, которые сейчас простаивают, поскольку в них стыдно кого-то впускать. Работа начнется уже в этом году, для чего будет создан специальный фонд. Один объект из категории памятников культурного наследия будет полностью восстановлен, еще на одном начнется масштабный ремонт, –заявил Мингазов.

Мингазов выразил согласие с позицией Игоря Зуги, согласно которой сейчас уже нельзя ставить наполнение бюджета в зависимость от собираемости налогов. По общему мнению участников семинара-конференции, настала пора всерьез подумать над эффективным использованием собственности, которая имеется в распоряжении региона.

– Широкое участие в обсуждении темы представителей регионального правительства можно назвать принципиальным отличием нынешнего семинара-конференции от предыдущих аналогичных мероприятий. Министры всегда участвовали в наших конференциях и дискуссиях, но сегодня был представлен практически весь экономический блок во главе с первым зампредом правительства Омской области Рустамом Мингазовым. На мой взгляд, это подтверждает целесообразность принятия нового закона об управлении госсобственностью Омской области. Закон не сформирует новую систему управления госсобственностью, но создаст предпосылки для этого. Сейчас депутаты и другие разработчики законопроекта должны принять участие в запланированной стратегической сессии правительства по социально-экономическому развитию Омской области. Нам необходимо понять, какие конкретно организационные изменения произойдут в структуре Минимущества, а уже после этого мы проведем заседание рабочей группы по разработке проекта закона «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Омской области», – прокомментировал итоги семинара-конференции глава парламентского комитета по собственности.

По мнению Игоря Зуги, в окончательном виде документ может быть принят в июне.