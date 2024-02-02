Мэрия Томска планирует реализовать такой же подход к установке теплых павильонов, какой практикуется в родном для градоначальника Омске.

Мэрия Томска планирует реализовать такой же подход к установке теплых павильонов, какой практикуется в родном для градоначальника Омске.

Депутат Думы города Томска Максим Забелин в своем телеграм-канале опубликовал пост, в котором сокрушается по поводу отсутствия в этом городе теплых остановок. Парламентарий посетовал на то, что ни в одном из соседних городов эта практика не реализована.

Правда, через час Забелин опубликовал более оптимистичный пост. Он говорит, что мэр Томска Дмитрий Махиня его поправил и рассказал, как реализуется подход к установке теплых павильонов в Омске, где Махиня работал до недавнего времени.

– Для размещения комплексов предприниматель обращается в окружную комиссию, и, если планируемое место соответствует законным требованиям, объявляется конкурс, победитель которого и устанавливает объект за свой счет, – сообщил депутат со ссылкой на томского градоначальника.

Максим Забелин отмечает, что в Омске городской бюджет зарабатывает на теплых остановках около 100 млн рублей в год. А проблемы с обслуживанием сводятся к мелочам, которыми парламентарий называет не всегда работающие табло.

Отмечается, что мэрия Томска планирует реализовывать в этом городе такой же подход.