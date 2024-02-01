Первый вице-мэр контролирует работу дорожников, которые убирают город и днем, и ночью.

Первый вице-мэр контролирует работу дорожников, которые убирают город и днем, и ночью.

Вице-мэр Омска Евгений Фомин продолжает ежедневно проверять, как очищают городские улицы от снега. Как отметил сам мэр Сергей Шелест, основной объем уборки выполняется ночью. Днем дорожники вывозят снег, устраняют колейности, очищают остановки и подходы к пешеходным переходам.

– В ближайшие дни в Омск придет потепление, а с ним и новые сильные снегопады. Дал поручение организовать работу управления дорожного хозяйства и благоустройства в особом режиме, – добавил Шелест.

Сейчас омские улицы приводит в порядок привлеченная техника. Сегодня, 1 февраля, ночью власти планируют задействовать девять самосвалов и два снегопогрузчика.

Напомним, что в январе Евгений Фомин прокатился по нечищенному Омску с губернатором Виталием Хоценко, который остался не слишком доволен увиденным. А затем вице-мэр поехал не домой, а на самые горячие участки, чтобы проверить, как дорожники устраняют замечания.