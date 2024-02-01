Лидерами рейтинга, которые выполнили все рейсы в срок, оказались «Красавиа» и Uzbekistan Airways.

Лидерами рейтинга, которые выполнили все рейсы в срок, оказались «Красавиа» и Uzbekistan Airways.

Омский аэропорт опубликовал информацию о регулярности полетов в январе. Лидерами рейтинга, которые выполнили все рейсы в срок, оказались «Красавиа» и Uzbekistan Airways.

Далее с показателем 92,3 % рейсов без задержек расположился «Нордстар», затем – «Икар» (88,9 %), «ЮВТаэро» (87,5 %), «Ямал» (85,3 %) и «Ред Винкс» (77,3 %). От 25 до 40 % рейсов задержали «Победа», S7, «Северный ветер», «Азимут» и «Аэрофлот».

Половину рейсов задержали авиакомпании «СмартАвиа» и «ЮТэйр». Самым непунктуальным авиаперевозчиком оказались «Уральские авиалинии» – они выполнили вовремя только 4,2 % своих рейсов.