В Омске начнут судить пилота, посадившего самолет в поле

Центральный районный суд Омска 19 ноября приступит к рассмотрению дела Сергея Белова.

Уральские авиалинии

Завтра, 19 ноября, в Омске состоится предварительное слушание по делу Сергея Белова – пилота, который на самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в сентябре 2023 года посадил в поле Убинского района Новосибирской области лайнер со 167 пассажирами на борту.

Самолет летел из Сочи в Омск, Белов запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Из-за нехватки топлива им и было принято такое решение. Пилота обвиняют по статье 263, часть 1 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

По ходатайству ответчика рассмотрение дела было перенесено в Омск. Известны судья и адвокат Белова.