В Омске начинают судить пилота, посадившего самолет в пшеничное поле

Судебное заседание назначено на 19 ноября.

Уральские авиалинии

Стали известны новые подробности по уголовному делу Сергея Белова – пилота «Уральских авиалиний», который посадил самолет в пшеничном поле под Новосибирском. Как сообщили «Омск-информу» в объединенной пресс-службе судов Омской области, Центральный районный суд Омска назначил предварительное слушание на 19 ноября. Белова обвиняют по статье 263, часть 1 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

В пресс-службе также подчеркнули, что предварительное слушание пройдет в закрытом режиме по ходатайству защиты. Адвокатом бывшего капитана воздушного судна выступает специалист из Ростова-на-Дону Сергей Степаньянц. Судья по делу – Ольга Айринг. Пока детали расследования ограничены, но источник подчеркивает, что процесс будет тщательно контролироваться.

Напомним, инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Самолет рейса Сочи – Омск был вынужден совершить посадку в пшеничном поле в Новосибирской области. Несколько пассажиров получили травмы, однако погибших не было. Позднее выяснилось, что экипаж сначала прервал посадку в аэропорту Омск-Центральный из-за отказа гидросистемы и направился в аэропорт Толмачево в Новосибирске, но топлива на весь путь не хватило.

В результате происшествия самолет получил серьезные повреждения, повлекшие материальный ущерб в 119 млн рублей, и больше не будет возвращен в эксплуатацию. Его разобрали на части и увезли с поля для использования при ремонте других воздушных судов.

Дело было передано в Центральный районный суд Омска по просьбе пилота: он пояснил, что большинство потерпевших и свидетелей проживают в Омской области. Ходатайство поддержал прокурор.