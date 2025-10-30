Омск-Информ
·Происшествия

В Омске готовятся судить пилота, посадившего самолет в пшеничном поле

Судья уже изучает материалы.

Центральный районный суд Омска принял дело пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолет в поле под Новосибирском. Напомним, 35-летнего экс-командира воздушного судна обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем крупный ущерб.

– Уголовное дело передано в производство судьи, решается вопрос о назначении судебного заседания, – сообщает пресс-служба омских судов.

Напомним, 12 сентября 2023 года экипаж самолета Сочи – Омск прервал посадку в аэропорту Омск-Центральный из-за отказа гидросистемы. Борт направился в аэропорт Толмачево в Новосибирской области. Однако топлива на весь путь не хватило. В результате экипаж решил садиться на пшеничном поле.

Дело передали в Центральный районный суд Омска по просьбе самого пилота, который обратил внимание на то, что большинство потерпевших и свидетелей по делу находятся в Омской области.

