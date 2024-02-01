В Межкультурном студенческом центре аграрного университета посвятили первую в 2024 году встречу обсуждению семейных ценностей и традиций.

В Межкультурном студенческом центре аграрного университета посвятили первую в 2024 году встречу обсуждению семейных ценностей и традиций.

Президент Владимир Путин объявил 2024 год Годом Семьи. В связи с этим первая встреча межкультурного студенческого центра ОмГАУ им. П.А. Столыпина прошла именно по этой тематике. Основные посетители — первокурсники. На мероприятии обсуждали определение термина «семейные традиции», а также, какие праздники они предпочитают отмечать в кругу семьи.

В Омском аграрном обучаются представители разных стран и народов, и во время встречи все согласились, что несмотря на различия традиций всех объединяет одна большая семья — ОмГАУ. Все участники мероприятия согласились с тем, что «семья», «семейные традиции» связаны с такими понятиями как «любовь», «взаимная поддержка и забота», «уважение».

Специальным гостем-спикером мероприятия был Вахидулла Набизада, студент из Афганистана, обучающийся 1 курса магистратуры специальности природообустройство и водопользование. В его стране отмечают только крупные религиозные праздники, в России же намного больше поводов всей семьей собраться вместе. Но традиции все также похожи: собираться вместе с родными и готовить праздничный ужин. Студенты познакомились с национальными видами спорта Афганистана, особенности национальной кухни.

- Мероприятие прошло в дружественной обстановке и позволило студентам лучше познакомиться с культурой и традициями друг друга, а также найти общие темы для разговора, - говорит Владислав Лужков, студент землеустроительного факультета.

Напомним, что межкультурный студенческий центр – это то место, где студенты Омского ГАУ могут знакомиться с культурой и традициями других стран, делиться с иностранным обучающимся традициями и знакомить с русской культурой, проводить совместные мероприятия, в том числе со студентами из зарубежных университетов.