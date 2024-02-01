Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по программе сельской ипотеки на загородные дома и квартиры в новостройках с 30 % до 20 %, оставив остальные условия по льготам неизменными.

Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по программе сельской ипотеки на загородные дома и квартиры в новостройках с 30 % до 20 %, оставив остальные условия по льготам неизменными.

Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по программе сельской ипотеки с 30% до 20%. Остальные условия программы остались неизменными. Льготный кредит предоставляется на приобретение или строительство загородного жилого дома, а также на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более 5 этажей, расположенных в опорных населённых пунктах*.

- Объёмы выдач подтверждают востребованность сельской ипотеки среди жителей нашей страны. С начала действия программы Россельхозбанк помог улучшить жилищные условия 100 тысяч семей, выделив на это 230 млрд рублей. Программа помогает достигнуть целый комплекс целей одновременно: привлечь в село молодых специалистов, сохранить долю сельского населения, а также повысить долю благоустроенных домовладений. Снижение первоначального взноса делает программу ещё доступнее. - Отметил зам директора Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин.

У каждого из супругов по-прежнему есть возможность взять кредит по сельской ипотеке в размере до 6 млн рублей, чтобы приобрести один объект недвижимости вместе.

Заёмщиками могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Средства предоставляются на приобретение жилья в сельской местности. В опорных населённых пунктах с населением до 30 тысяч человек также возможно приобретение квартир в новостройках не более 5 этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей при первоначальном взносе 20%, выдаётся он максимум на 25 лет. Льготная ставка 3% сохранена.

- С момента старта программы комплексного развития сельских территорий, спрос на комфортабельное проживание за городом сохраняется на высоком уровне. Отмечу, что сейчас очень популярна тема экологии, разумного потребления, гармоничной, спокойной жизни. Реализацию всех этих аспектов наши клиенты во многом видят через обладание недвижимостью вдали от городской суеты. Дополнительно подчеркну, что снижение первоначального взноса по сельской ипотеке позволит клиентам спланировать бюджет и в полном объёме воплотить мечты о загородном доме, - делится мнением директор агентства недвижимости «Тандем-Т» Татьяна Дель.

Под конец 2023 года в РСХБ подсчитали, что с начала запуска программы с помощью сельской ипотеки россияне приобрели (в том числе построили с нуля) почти 51 тысячу домов. В таком количестве домов могли бы разместиться жители 600 сельских населённых пунктов.

Для удобства россиян в составе экосистемы Своё работают платформы Своё Жильё и Своё Село. Это цифровые сервисы для приобретения недвижимости и сопровождения ипотечных кредитов. На платформе Своё Жилье доступен выбор из 1 300 жилых комплексов и 1,8 млн объектов недвижимости. Своё Село предназначена для поиска и обустройства жилья или ИЖС за городом. В базе портала находится более 3 500 проектов загородных домов, а также около 2 000 аккредитованных банком подрядчиков.

Офисы Россельхозбанка в Омске расположены по следующим адресам: ул. Фрунзе, д. 52; ул. Маяковского, д. 16; пр-т К. Маркса, д. 15/1; пр-т К. Маркса, д. 87; 70 лет Октября, д. 26; пр-т Мира, д. 29.

*Опорный населённый пункт – населённый пункт, расположенный вне границ городских агломераций, на базе которого обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований.

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