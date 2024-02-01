Об этом заявили в пресс-службе областного правительства. Несмотря на создание экологического оператора, ООО «Магнит» продолжает свою работу.
В пресс-службе областного правительства рассказали о деятельности Экологического регионального оператора, который должен заняться сбором мусора. Учредителями компании являются «Агентство развития и инвестиций Омской области» и «Российский экологический оператор».
Деятельность организации направлена на развитие экономики региона, в части создания мощностей по утилизации отходов. Как заверили в облправительстве, ее основной целью является привлечение инвестиций в отрасль по переработке сырья, получаемого из отходов. Так как Омская область нуждается в мощном федеральном партнере, то от лица государства и выступает ППК РЭО.
– Что касается ООО «Магнит», то сейчас речи о смене регионального оператора по обращению с ТКО не идет. ООО «Магнит» продолжает работать на территории Омской области как региональный оператор в соответствии с заключенным соглашением, – добавили в правительстве.
Отметим, что ранее губернатор Виталий Хоценко весьма критически высказался о работе «мусорного» регоператора.