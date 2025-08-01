Генеральный директор РО «Магнит» Карен Егоян подчеркнул, что в последние годы Омск хорошеет и это заслуга всех его жителей.

Генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО на территории Омской области компании «Магнит» Карен Егоян поздравил омичей с днем рождения города.

– Дорогие омичи! Поздравляю вас с днем рождения нашего города! Этот праздник объединяет всех, кто здесь родился, вырос, приехал и остался, связав свою жизнь с Омском. Мы разные: по возрасту, профессии, взглядам и интересам. Но День города – наш общий праздник, ведь всех нас объединяет любовь к родному дому и забота о его судьбе, – обратился к омичам Карен Егоян.

В своем обращении он подчеркнул, что Омск особенный. Он сохранил свое историческое своеобразие и уникальный архитектурный облик. Город богат историей, традициями и культурными ценностями, которые привлекают туристов и гостей. Это заслуга старшего поколения, которое трудилось на благо города, пронеся свою любовь к нему через всю жизнь. Многие замечательные люди вписали свои имена в летопись Омска, и важно, что молодое поколение продолжает эти традиции, стремясь сделать город лучше.

– Пусть День города объединит нас в уважении к историческим корням, вселит оптимизм и веру в будущее. Желаю Омску дальнейшего развития, новых производств, рабочих мест и процветания. Желаю вам, земляки, здоровья, благополучия и успехов в добрых делах. Пусть каждая семья будет счастлива, уверена в завтрашнем дне и окружена радостью, – пожелал омичам глава регионального оператора.

Патриотизм начинается с малого: заботы о близких, доме, дворе и городе. В последние годы Омск хорошеет: появляются новые детские сады, спортивные площадки, места отдыха, отметил Карен Егоян. Благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги. Это заслуга всех его жителей.