Грубое нарушение одним из бизнесменов природоохранного законодательства зафиксировал на видео активист Общероссийского народного фронта.

Жалобу в прокуратуру на то, что в одном из центральных торговых центров Тары (расположен на проспекте Мира, 40а) сжигается коммерческий мусор, направил активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Иван Козлов. В социальной сети «ВКонтакте» он также опубликовал видеоролик, на котором зафиксирован факт сжигания упаковки от мясных продуктов, овощей и других товаров. Рабочий кочерги на камеру подтверждает, что весь мусор от торговли отправляется в печь. Согласно Федеральному закону № 89 «Об отходах производства и потребления» такой мусор должен утилизироваться на специальных полигонах или площадках временного накопления ТКО.

Как пояснили в ОНФ, торговый центр арендует помещение у местного предпринимателя Сергея Конашова. Бизнесмен владеет в Таре коммерческой недвижимостью, общая площадь которой составляет порядка 8 тыс. квадратных метров. Эти площади сдаются в аренду различным коммерческим структурам, в частности сетевым супермаркетам «Пятерочка» и «Светофор»; двум цехам по производству мебели и мебельному магазину; пунктам выдачи товаров маркетплейса «Вайлдберриз» и салонам красоты. В ходе осуществления своей деятельности все эти предприятия производят в том числе мусор. Взяв на себя обязательства по оформлению вывоза отходов, Конашов, однако, никак не может договориться с регоператорм по обращению с ТКО (ООО «Магнит») об объемах мусора и периодичности его вывоза.

Предприниматель уверяет, что все его многочисленные арендаторы производят не более 8,25 кубометра отходов в месяц, что соответствует примерно 8 контейнерам (данные за ноябрь и декабрь 2024 года). Однако, согласно статистике регионального оператора, только один магазин «Пятерочка» площадью 1113 квадратных метров производит около 33 кубометров мусора в месяц. Это реальные данные магазина, который оформил вывоз мусора «по факту», а не по нормативу. «Магнит» подал иск на предпринимателя, обвинив его в сокрытии отходов, и это дело сейчас рассматривается в Арбитражном суде Омской области.

В ходе январского судебного заседания судья Анна Микуцкая удовлетворила ходатайство регионального оператора и допустила к участию в деле в качестве третьей стороны представителей этих надзорных органов – прокуратуры и Роспотребнадзора. Будет ли зафиксированный в Таре факт грубого нарушения природоохранного законодательства рассматриваться в рамках существующего процесса или его выделят в отдельное производство – пока неизвестно. Между тем Иван Козлов сообщил, что Народный фронт будет держать дело на контроле и отстаивать интересы тарчан.