Воспитание экологического мышления у омичей стало одним из важных достижений реализации «мусорной» реформы в регионе.

В России ежегодно 5 июня отмечается День эколога – профессиональный праздник всех, кто специализируется на охране окружающей среды. К ним относятся госслужащие, сотрудники заповедников, штатные экологи предприятий, неравнодушные к этой сфере волонтеры, а с 2019 года (начало «мусорной» реформы) еще и сотрудники компаний, выполняющих функции региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Омской области эти обязанности возложены на ООО «Магнит».

Как отметил генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян, за последние шесть лет в регионе была создана новая отрасль, одним из главных достижений которой стала промышленная сортировка отходов. В регионе работает два мусорсортировочных комплекса (МСК), общая мощность которых составляет почти 400 тыс. тонн, что позволяет обрабатывать почти 100 % мусора, который генерирует миллионный Омск. Минуя площадки МСК на захоронение отходы сейчас не вывозятся. Благодаря работе двух мусоросортировочных заводов регион занимает первое место в СФО по объемам обработки и сортировки ТКО (47 % от общей массы отходов).

Не менее важным направлением деятельности «Магните» считают воспитание экологического мышления у жителей Омской области. Для этого компания организовывает экскурсии на свои МСК, на которые записываются зне только студенты и школьники, но и депутаты, представители управляющих компаний и ТСЖ, старшие по домам. Растущая популярность экотуров говорит о том, что эта проблематика волнует омичей.

Соблюдение требований природоохранного законодательства и экологических стандартов в ООО «Магнит» обеспечивает отдел экологической безопасности и охраны труда. Работу отдела курирует заместитель директора по экологической политике и безопасности «Магнита» Тэнзилэ Кормишенко, которая также много времени уделяет просветительской деятельности. По ее инициативе специалисты отдела по экологической безопасности «Магнита» на регулярной основе проводят экоуроки для учащихся как городских, так и сельских школ. На них дети учатся, в частности, раздельному сбору отходов и наглядно видят, какие полезные в быту предметы можно изготовить в результате вторичной переработки пластика, металла, картона и прочих материалов. Результатом экотуров и уроков становится активное участие школьников и волонтеров в экологических субботниках и акциях.

– От всей души поздравляем с праздником всех для кого слово «экология» является важным. Желаем чистого неба, свежего воздуха, прозрачной воды и зеленой листвы, экологичных отношений с окружающими и с собой! – от имени всех сотрудников «Магнита» поздравил омичей Карен Егоян.

Также он поблагодарил транспортных операторов, работников полигонов, коллектив регионального минприроды, сотрудников надзорных органов, экоактивистов и волонтеров за активную жизненную позицию и ежедневную работу по сохранению природы и поддержанию чистоты в регионе.