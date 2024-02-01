Те, кто потребляет слишком много электричества, подогревая бассейн или майня криптовалюту, будут платить больше.

Те, кто потребляет слишком много электричества, подогревая бассейн или майня криптовалюту, будут платить больше.

Федеральная антимонопольная служба 23 января отменила приказы РЭК Омской области по тарифам на электроэнергию на май 2024 года. ФАС обнаружила двойной учет перекрестного субсидирования (когда предприятия платят больше, позволяя обычным гражданам платить меньше) и потребовала ввести дифференцированные тарифы. Их суть в том, что те, кто потребляет мало электроэнергии, платят за один кВт·ч меньше, чем те, кто потребляет много. Это позволяет исключить субсидирование обогрева больших коттеджей с бассейнами или майнинга криптовалюты.

– Диапазоны потребления электроэнергии будут установлены на необходимом уровне для удовлетворения потребностей домохозяйств и не повлекут дополнительных расходов граждан. Поэтому большинство населения не почувствует никаких изменений, – сообщил председатель РЭК Омской области Дмитрий Русских.

Предельную величину перекрестного субсидирования на уровне 1,392 млрд рублей федеральные власти установили 25 декабря. Сумма в Омской области достигла 1,994 млрд, так как РЭК согласовала с ФАС и утвердила тарифы раньше, 15 декабря. Привести в соответствие величину перекрестного субсидирования и ввести дифференцированные тарифы в регионе планируется до 1 мая.