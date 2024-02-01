Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Цены на эти продукты выросли за неделю на 1,4–5,9 %. Больше денег уйдет также на покупку лука, творога и молока.
По данным «Ай мониторинга» (сервис Минфина), с 15 по 22 января в Омской области подорожали овощи. Цена на морковь выросла на 5,9 %. Лук стал дороже на 3 %, картофель – на 1,9 %.
Также выросла в цене гречка – на 1,4 %. В пределах 0,7–1,4 % подорожали творог, мука, молоко, маргарин, сосиски и сардельки.
Подешевели:
  • свинина – на 2,5 %,
  • вареная колбаса – на 2,7 %,
  • яйца – на 2,3 %,
  • капуста – на 1,7 %.
·Экономика/Бизнес

Цены на эти продукты выросли за неделю на 1,4–5,9 %. Больше денег уйдет также на покупку лука, творога и молока.
По данным «Ай мониторинга» (сервис Минфина), с 15 по 22 января в Омской области подорожали овощи. Цена на морковь выросла на 5,9 %. Лук стал дороже на 3 %, картофель – на 1,9 %.
Также выросла в цене гречка – на 1,4 %. В пределах 0,7–1,4 % подорожали творог, мука, молоко, маргарин, сосиски и сардельки.
Подешевели:
  • свинина – на 2,5 %,
  • вареная колбаса – на 2,7 %,
  • яйца – на 2,3 %,
  • капуста – на 1,7 %.