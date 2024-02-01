Цены на эти продукты выросли за неделю на 1,4–5,9 %. Больше денег уйдет также на покупку лука, творога и молока.

Цены на эти продукты выросли за неделю на 1,4–5,9 %. Больше денег уйдет также на покупку лука, творога и молока.

По данным «Ай мониторинга» (сервис Минфина), с 15 по 22 января в Омской области подорожали овощи. Цена на морковь выросла на 5,9 %. Лук стал дороже на 3 %, картофель – на 1,9 %.

Также выросла в цене гречка – на 1,4 %. В пределах 0,7–1,4 % подорожали творог, мука, молоко, маргарин, сосиски и сардельки.

Подешевели: