Средства направят на ремонт школ и ДК, покупку спортивного инвентаря и форму хоккеистов.
Сегодня правительство Омской области выделило 9,95 млн рублей на решение проблем Москаленского района. Такое решение власти приняли после общения с местными жителями.
Средства пойдут на ремонт тренировочного зала военно-патриотического клуба «Казачья Рать» и ремонт крыш двух школ: в поселке Веселом и деревне Ивановке. На эти средства также планируется приобрести здание для москаленской очно-заочной школы, палатки для военно-патриотического лагеря, хоккейную форму для детской команды, звуковую аппаратуру и спортивный инвентарь в центр дополнительного образования. Для школы в селе Элита сделают хоккейную коробку, а в ДК в селе Звездино отремонтируют крышу.
– Вопросы, которые прозвучали на встрече с москаленцами, были взяты в работу, а сегодня по ним мы принимаем уже готовые решения. Прошу главу Москаленского района максимально эти средства превратить в объекты, ремонты, в приобретение того, что просили люди, – поручил губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, с жителями Москаленского района глава региона встретился в конце декабря.