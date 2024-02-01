Всего в результате обмена из плена были освобождены почти 200 российских военных. Все они направлены на реабилитацию и лечение.

Всего в результате обмена из плена были освобождены почти 200 российских военных. Все они направлены на реабилитацию и лечение.

Уполномоченный по защите прав человека в Омской области Ирина Касьянова накануне в своих соцсетях сообщила, что состоялся долгожданный обмен военнопленными, в результате которого на Родину вернулись 195 российских солдат.

– По предварительным данным, семеро из них – жители Омской области! Сейчас все военные направляются на реабилитацию и лечение. Очень рады за наших ребят и их родных! – отметила Касьянова.

Омский омбудсмен отметила работу, проделанную Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, Министерством обороны РФ и другими компетентными органами.