Омск-Информ
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·Общество

Гвардии сержант Иван Вяткин участвовал в спецоперации на Украине больше года.
Омская Федерация джиу-джитсу сообщила о гибели на СВО отца двоих воспитанников. Гвардии сержант Иван Вяткин был смертельно ранен 19 января.
– Ваш отец проявил высочайшую отвагу и преданность своей стране, выполняя специальные задачи военной операции. Его смелость и самоотверженность останутся в наших сердцах навсегда. Мы гордимся и благодарны ему за его служение и самоотверженность, – сообщается на странице федерации.
Как рассказала «НГС55» супруга военнослужащего, повестка ему пришла 24 сентября 2022 года. В конце июня 2023 года он получил отпуск и побыл дома, после чего снова отправился служить. Мужчине было 33 года. Семья растила двух мальчиков, 4 и 7 лет.
Информацию о дате и месте прощания сообщат позже. В федерации принимают помощь для семьи погибшего солдата.
1780
·Общество

Гвардии сержант Иван Вяткин участвовал в спецоперации на Украине больше года.
Омская Федерация джиу-джитсу сообщила о гибели на СВО отца двоих воспитанников. Гвардии сержант Иван Вяткин был смертельно ранен 19 января.
– Ваш отец проявил высочайшую отвагу и преданность своей стране, выполняя специальные задачи военной операции. Его смелость и самоотверженность останутся в наших сердцах навсегда. Мы гордимся и благодарны ему за его служение и самоотверженность, – сообщается на странице федерации.
Как рассказала «НГС55» супруга военнослужащего, повестка ему пришла 24 сентября 2022 года. В конце июня 2023 года он получил отпуск и побыл дома, после чего снова отправился служить. Мужчине было 33 года. Семья растила двух мальчиков, 4 и 7 лет.
Информацию о дате и месте прощания сообщат позже. В федерации принимают помощь для семьи погибшего солдата.
1780