Эксперты платформы «Своё За городом» Россельхозбанка спрогнозировали востребованность туров в новом в новом туристическом сезоне.

Эксперты платформы «Своё За городом» Россельхозбанка спрогнозировали востребованность туров в новом в новом туристическом сезоне.

Эксперты агрегатора «Своё За городом» РСХБ выяснили, какие из направлений туризма являются наиболее популярными у россиян. Как показало исследование, в 2023 году таковыми были гастрономические и этнографические туры. Их посетило 2350 и 1320 человек соответственно. Самыми посещаемыми регионами стали Москва и Московская область, республика Крым, республика Татарстан, республика Калмыкия и Тверская область. Всего на платформе сейчас размещено 2 000 туров с учетом сезонных и праздничных поездок от более чем 500 фермеров.

Среди самых перспективных направлений эксперты платформы «Своё за городом» выделяют два основных – винный туризм и проживание на ферме в глэмпинге. Интерес на них за прошлый год вырос на 40% и 70% соответственно. Всего сейчас на платформе размещено 37 винных туров в 3 винодельческих регионах России: Краснодарском крае, Республике Крым, Ростовской области, а также 25 глэмпинг-туров в 15 регионах.

— Прошлый год показал повышенный интерес пользователей «Своё За городом» к агротуризму – количество туров, размещенных на платформе увеличилось вдвое, фермеров-«туроператоров» - в 10 раз. Одними из самых востребованных является тур «День на ферме», где каждый участник может попробовать себя в качестве фермера – с начала года его приобрели 1600 человек. Одной из задач платформы на 2024 год является проработка маршрутов в формате выходного на природе с проживанием недалеко от ферм (при отсутствии объектов размещения на ферме) и в их пакет будет входить возможность посещения фермерского хозяйства в формате экскурсий и мастер классов. Кроме того, мы ведем переговоры активно с круизными компаниями об организации экскурсионных выездов на фермы с мастер-классами, а также туры с посещением северных деревень и дегустацией блюд народов Севера. Планов много и все они направлены на то, чтобы россияне все чаще открывали различные уголки родины во всем их многообразии, включая гастрономическое, — отметила заместитель председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

По данным опроса, проведенного РСХБ, треть россиян давно мечтают посетить одну или несколько российских виноделен, еще одна треть планирует посетить винодельню в обозримом будущем, 22% уже были в винных турах, а остальные не были и не планируют.

При этом 66% опрошенных признались, что не очень хорошо разбираются в вине, но хотели бы. Треть респондентов хотела бы побывать на винодельческих объектах в Краснодарском крае, четверть – в Крыму, на третьем месте по популярности среди винодельческих регионов – Долина Дона (Ростовская область), на долю Волгоградской области и Республики Дагестан пришлось 15% и 13% соответственно. Самыми популярными объектами винного туризма россияне назвали крымские «Массандру» (23%) и «Золотую балку» (17%), а также Абрау-Дюрсо вблизи Новороссийска (16%).

Вторым популярным направлением 2024 года станет проживание на ферме в глэмпинге: за последний год количество туров достигло 25. По оценкам экспертов Россельхозбанка, общий экологический туристический поток на заповедных и сельских территориях к 2025 году должен вырасти до 20-22 млн человек в год, до 10% из которых будут отдыхать именно в глэмпингах. Их число, по прогнозам экспертов, к 2025 году достигнет 500.

Самой большой популярностью среди таких туров на платформе «Своё За гордом» пользуется проживание в глэмпинге на винограднике в 2023 году их посетило 150 человек. Эксперты платформы не планируют останавливаться на достигнутом и в нынешнем году планируют увеличить количество путешествия с проживанием на ферме в глэмпинге в 3 раза, расширив географию на 5 новых регионов и областей.

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