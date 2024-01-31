На первом в весенней сессии заседании парламентарии подвели итоги работы за прошлый год и приняли ряд важных решений.

На первом в весенней сессии заседании парламентарии подвели итоги работы за прошлый год и приняли ряд важных решений.

Сегодня в Омском городском совете прошло первое пленарное заседание весенней сессии. Председатель Владимир Корбут подвел итоги проделанной работы и озвучил предстоящие задачи, стоящие перед депутатским корпусом.

– Сейчас задачи, которые стоят перед Омским городским советом, напрямую связаны как с внешнеполитическими, так и с внутренними проблемами и задачами. В перерыве между сессиями мы выполняли важную задачу – подготовку к новогодним праздникам. Также решали задачи, которые перед нами ставили коммунальные службы в связи с сильными морозами на территории города. Этот переход между сессиями прошел у нас гладко. 2024 год объявлен Годом семьи, и нам необходимо сейчас решать задачи, которые перед нами ставит правительство, – отметил в приветственном слове спикер городского Совета.

Особое внимание было уделено вопросу о Генеральном плане Омска: теперь все недочеты в проекте устранены в рамках гарантийных обязательств.

– Важным решением сегодня стало то, что мы закончили в рамках гарантийных обязательств изменения в Генплан Омска. Это серьезный документ. Мы добились того, что были внесены изменения и устранены те недостатки, которые ранее выявила комиссия, в которую входят и депутаты, – отметил Корбут.

В Устав города были внесены изменения, касающиеся муниципальных актов. Теперь приоритет будет отдан их публикованию в интернете. Такие нововведения позволят горожанам более внимательно следить за деятельностью властей. После публикования на правовом портале администрации города Омска акты будут вступать в законную силу.

– Сейчас, особенно когда речь идет о генплане или о каких-либо графических документах, в печатных изданиях порой сложно отразить все в полном объеме. Материалы продолжат публиковаться в интернете, мы будем печатать их в «Вечернем Омске» и в «Третьей столице», – прокомментировал председатель горсовета.

Также предполагается, что в зданиях органов местного самоуправления появятся специальные точки доступа, где даже пожилые омичи, которые не пользуются интернетом, смогли бы ознакомиться с правовыми актами.

На сегодняшнем заседании были одобрены и изменения в программе приватизации на ближайшие два года. Это коснулось 35 объектов, которые не были реализованы в прошлом году. Сейчас в список добавилось еще четыре здания: нежилое помещение и здание на пересечении улицы 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ, а также два нежилых помещения на улице Рабиновича, 93. Все эти объекты находятся в непригодном для использования состоянии, а на их содержание и охрану уходит слишком много средств.

Также депутаты согласились с необходимостью установки мемориальных досок погибшим участникам СВО. Они будут расположены в учебных заведениях, в которых обучались военные. Так, в лицее № 149 появятся доски Алексею Канскому и Алексею Кучину, а в гимназии № 85 – Евгению Плаксию.

Кроме того, на сегодняшнем заседании было принято решение и о переименовании улицы в Амурском поселке в честь архиепископа Феодосия. Напомним, что теперь так будет называться улица, находящаяся за НПО «Мир», в районе улицы Успешной.

Парламентарии поддержали и проект постановления об официальном названии аллеи, на которой установлены бюсты олимпийцев. Теперь объект будет носить название «Аллея олимпийцев». А две остановки транспорта под названием «Магазин», расположенные в районе улицы 10-й Чередовой, теперь переименуют в честь библиотеки, находящейся неподалеку, – «Библиотека имени Зои Космодемьянской». Ранее все эти изменения, связанные с новыми названиями, были приняты на заседании профильного комитета.

Также было принято решение о том, что депутаты Юрий Арчибасов и Юрий Иванищев войдут в городскую комиссию по безопасности дорожного движения.

Напомним, что сегодня депутаты Омского городского совета приняли в свои ряды Андрея Горбачева, победившего на дополнительных выборах по избирательному округу № 34. Новый народный избранник получил соответствующее удостоверение. Теперь в городском парламенте стало 39 депутатов.