Бывший глава Кировского округа стал полноправным депутатом городского парламента и приступил к работе.

Бывший глава Кировского округа стал полноправным депутатом городского парламента и приступил к работе.

Сегодня прошло первое в этом году пленарное заседание Омского городского совета. В его начале были озвучены итоги дополнительных выборов депутата по избирательному округу № 34.

Напомним, что выборы депутата состоялись 14 января. Победу в них одержал бывший глава Кировского округа Андрей Горбачев. Сегодня ему вручили удостоверение депутата. Горбачев принял участие в своем первом пленарном заседании в качестве парламентария.

Напомним, что депутатом горсовета является еще один бывший глава Кировского округа – Сергей Фролов.