Это оказался самый зрелый брак. Есть и случаи, когда брак состоялся до 18 лет.

Это оказался самый зрелый брак. Есть и случаи, когда брак состоялся до 18 лет.

Сегодня, 31 января, на пресс-конференции, посвященной работе омского ЗАГСа, начальник управления Наталья Биляченко рассказала о статистике браков и разводов.

Так, в 2023 году было зарегистрировано 12 443 брака. По словам Биляченко, 6298 пар вступили в брак впервые. Чаще всего мужчины женились в возрасте от 23 до 29 лет, а женщины охотнее выходили замуж в возрасте от 20 до 26 лет. Более активны девушки оказались и до 18 лет. В прошлом году замуж вышли 59 невест этого возраста, а юношей оказалось всего 7.

– Самым зрелым новобрачным исполнилось: жениху 90 лет, а невесте 59 лет. Также есть и другие случаи, когда жениху было 85 лет, а невесте 84 года. Старше 75 лет в брак вступили 39 мужчин и 11 женщин, – добавила Биляченко.

Не уменьшается и количество разводов. В 2023 году произошло 8804 развода. Однако это на 14 % меньше, чем в 2022 году. Чаще всего мужичины разводятся в возрасте от 33 до 38 лет, а женщины – от 31 до 40 лет.