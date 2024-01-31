Омичка Елена Кулиш, которая водит по 24-му маршруту большой «НефАЗ», рассказала, как и почему сменила садик на городской автобус.

Омичка Елена Кулиш, которая водит по 24-му маршруту большой «НефАЗ», рассказала, как и почему сменила садик на городской автобус.

В конце января мэр Омска Сергей Шелест заявил о том, что в городе на фоне острой нехватки водителей-мужчин планируется привлекать к этой работе женщин. Представительницы прекрасного пола могут массово сесть за руль муниципальных автобусов. Подвижной состав в ПП № 8 практически весь новый, управлять новенькими «НефАЗами», «ЛиАЗами» и пазиками довольно просто – почти как иномарками. Вот и решили в Омске привлечь к этой работе женщин.

По словам директора МП ПП № 8 Марата Саликова, из 680 водителей на предприятии пока всего 5 женщин, и они хорошо справляются со своими обязанностями. Они почти не нарушают дисциплину и «хорошо смотрятся со своим подвижным составом». Единственная сложность – с ежедневным обслуживанием автобусов. Но выручают напарники-мужчины.

Но одна из пяти женщин-водителей Елена Кулиш (на фото) пришла на работу в ПП № 8 не ради длинного отпуска или высокой зарплаты, а по велению души. Омичке пришлось пройти длинный и сложный жизненный путь, чтобы стать водителем «газового» автобуса «НефАЗ», работающего на 24-м маршруте. Обозреватель РИА «Омск-информ» пообщался с целеустремленной омичкой, которая откровенно рассказала обо всех нюансах работы шофера на муниципальном предприятии.

В детстве играла с машинками, а не с куклами

– Елена, Николаевна, как вы решили стать водителем, да еще и большого автобуса?

– Кто-то в детстве играл в куклы, а я в машинки. Мне было очень интересно. Я их сама разбирала, смотрела, что внутри. Уже в 12 лет водила мотоцикл «Иж Планета 3». Сама я из Усть-Ишимского района, и там не особо «гаишники» следили за тем, что кто-то ездит без прав. Никто никого не наказывал, могли только пальцем пригрозить. По аналогии с машинками с братом разбирали мотоциклы. Изначально я хотела в ДОСААФе отучиться на права, меня отец поддержал, а мама сказала, что такое не заведено и что вообще скажут люди? В итоге потом жизнь сложилась иначе – я в детском саду воспитателем работала, и на ферме, и в библиотеке, и учителем в школе. Но все это было не мое. Таким образом, большая мечта была, а ничего не получалось. Потом мы из Усть-Ишимского района переехали ближе к городу – в село Нижнеиртышское Саргатского района, и я устроилась кондуктором в ПП № 8. Это было 8 лет назад.

– И потом из кондукторов решили перейти в водители?

– После переезда в город я получила права категории В, купила машину «Тойота Таунайс». И в то время я задала себе вопрос, а почему бы не получить категории С и D? И я спустя полгода отучилась на эти категории. В результате сложилось так, что я в 42 года села за руль автобуса. Отработала 2,5 года на автобусе «ПАЗ Вектор», в сентябре прошлого года села за руль «НефАЗа».

«Я с этой бабой не поеду»

– Какой автобус проще в управлении: пазик или большой «НефАЗ»?

– Моя первая купленная машина «Тойота Таунайс» – по сути, это микроавтобус. Вроде она размером почти как «Луидор» (муниципальная маршрутка – прим. РИА «Омск-информ»), но когда я сажусь за руль «Луидора» – то, мягко скажем, не вариант. Работала на «ПАЗ Вектор», тоже не понравилось – не чувствовала габаритов. Потом из нашего парка пазики забрали, и мне дали «НеФАЗ». Этот автобус водить мне понравилось – я его чувствую. Здесь ты знаешь, какие у тебя габариты, где стекло, где колесо. Единственный минус – ты сидишь в кабине одна, не с кем даже поговорить. В пазике кабина была такая, что ты рядом с пассажирами находишься, обилечиваешь их и можешь пообщаться.

– Кстати, об общении. Как пассажиры реагируют на то, что за рулем большого автобуса представительница прекрасного пола?

– По разному. Бывают очень курьезные случаи. Я раньше работала на 103-м маршруте. Подъезжаю к остановке «Заря», там стоят в возрасте пенсионеры – мужчина и женщина лет 70–75. И мужчина говорит супруге: «Я в автобус не пойду, там баба за рулем!» Женщина с ним согласилась, но тут же говорит: «Так если мы сейчас в этот автобус не сядем, то долго придется ждать следующий». И они вошли в салон, хотя пенсионерке пришлось чуть ли не заталкивать пожилого мужчину в автобус. Тронулись. Я в заднее зеркало вижу, что пенсионер бледный сидит, трясется весь, ухватился за поручень. Так мы проехали до остановки «Автовокзал». И вот когда они уже выходили, то он говорит мне: «Вы классно так водите, не все мужики так водят!». Я посчитала это комплиментом в свой адрес. Или вот недавно была ситуация: забегает в салон мужчина лет 35. А мы же работаем без кондукторов – те, кто рассчитывается наличными, деньги отдают мне. И он так кладет эти деньги, поднимает глаза, видит меня, и в его глазах просто жуткий страх. И смех слышу по салону.

– А другие водители как относятся на дороге? Может быть, пытаются подрезать, дорогу не уступают? Раньше таким промышляли водители маршруток.

– Очень опасны водители малолитражек. Они шныряют туда-сюда, причем часто подрезают. А у меня в автобусе есть слепые зоны – я просто не вижу этих малолитражек. Их водители не понимают, что я могу просто раздавить эту легковушку своей массой. Плюс у меня в салоне по 160 пассажиров едут. Это тоже масса!

– И многие из этих 160 человек любят поскандалить. Тем более что вы ездите без кондуктора...

– Так как я раньше работала с людьми в школе и кондуктором, то я научилась контролировать себя. И я уверена, что если человек хочет захлебнуться в желчи, то он это сделает. И если весь этот негатив принимать на себя, то тогда с ума можно сойти.

– Многие, наверное, еще и за проезд не хотят рассчитываться? Зайцами ездят.

– Сейчас хорошо работают контролеры, поэтому с зайцами попроще стало. Если в салоне мало людей, то просишь заплатить. А если везешь 100 человек, то, конечно, сложно выявить среди них зайца. Но для этого и нужны контролеры.

Получаю больше 90 тысяч

– Насколько сложно работать водителем автобуса? Буквально недавно глава дептранса Вадим Кормилец говорил, что из-за тяжелых условий работы даже мужчины не хотят идти работать на зарплату в 70–75 тысяч. А что уж говорить про женщин...

– Я работаю 5 через 2, но день на день не приходится. Так как у меня нет сменщика, то и автобус на выходных мой «отдыхает». Обычно на работу прихожу примерно к 5 утра, работаю до 10-11 вечера. Но бывает такое, что приходишь домой к 11, а уже в 4 утра нужно вставать на смену. Тем не менее у меня стабильно два выходных в неделю – суббота и воскресенье. В эти дни я езжу к семье в Саргатский район. Старшей дочери 27 лет, школьнику сыну 18 лет и дочери 14. Они растут без меня – видят меня по выходным, а я в Омске снимаю квартиру. Но даже если выходных больше, то все равно, 3-4 дня проходит, и уже тянет на работу.

– Устраивает ли зарплата?

– На руки последние месяцы я получаю более 90 тысяч. Но это с учетом переработок. Если же работать в пределах нормы, то зарплата будет не сильно велика. Когда я пришла работать водителем, я уже знала, что нужно хорошо потрудиться, чтобы заработать. Раньше ведь работала кондуктором и получала 33 тысячи, в то время когда другие получали 15. Но я и жила фактически в автобусе – трудилась без выходных.

– Еще есть отпуск 42 дня. Куда ездите отдыхать?

– В прошлом году я в отпуске не была, а в позапрошлом ездили с семьей в Горный Алтай.

Мужчины были в шоке

– Директор предприятия Марат Саликов говорит о том, что в экипажах, где есть женщины, второй водитель обязательно мужчина. Но у вас нет напарника. Приходится самой устранять технические неполадки?

– Если сломалось что-то по мелочи, то могу сама отремонтировать. Когда работала на пазике, то сама устраняла течь антифриза. А если на таком большом автобусе сломается двигатель, то без техпомощи уже не обойтись.

– Обращаетесь за помощью к коллегам-мужчинам? Как они относятся к тому, что рядом с ними на равных трудится представительница прекрасного пола?

– По-разному относятся. Были и те, кто поначалу оказался в шоке, кто-то отреагировал безразлично. Как и в жизни – люди все разные. Многие, когда узнали, что я, будучи кондуктором, отучилась на водителя автобуса, поддержали. Были и те, кто подсказывал. Есть у нас люди, к которым можно обратиться за помощью, а есть те, к которым не стоит обращаться.

Приходится ездить босиком и с полотенцем на шее

– Почему вы работаете босиком?

– Во-первых, так лучше чувствуешь педали. Во-вторых, бывает так, что по много часов не встаешь из-за руля. Как можно по 12 часов в обуви работать? Останешься без ног. У нас такие графики, что на конечных всего по 4 минуты стоим. То есть высадил пассажиров, посадил и поехал. Еще и не успеваешь, если, например, на ж/д вокзале люди с баулами заходят. Разминаться вообще нет времени. В день делаем по 6 кругов.

– Устраивает ли вас новый автобус «НефАЗ»?

– Зимой в автобусе нормально, тепло, а летом очень жарко, кондиционера нет. Приходится ездить с мокрым полотенцем на шее. Это мой «кондиционер».

– В Омске хотят перекрасить автобусы в оранжевый цвет. Как относитесь к этой идее?

– Это, может быть, и добавит красок, но я считаю, что лучше все-таки, чтобы автобусов было больше, а уж какого они цвета – это не главное. И я думаю, что автобусы в какой расцветке пришли с завода, в такой они и должны быть.

– Есть ли еще не реализованная мечта?

– Задумывалась о том, чтобы стать водителем фуры. Я до сих пор смотрю на фуры как кот из «Шрека». Но мешает одно «но» – я тогда совсем не буду видеть семью. Поэтому пока буду работать здесь.