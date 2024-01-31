На сегодня запланированы масштабные работы, в некоторых случаях даже приходится привлекать дополнительную технику.

На сегодня запланированы масштабные работы, в некоторых случаях даже приходится привлекать дополнительную технику.

В мэрии Омска опубликовали список улиц, где сегодня вывозится снег, снимается наледь и ведется чистка противогололедными материалами. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства работают в каждом городском округе.

План работ на сегодня выглядит так.

Кировский округ

Вывоз снега: улицы Сейфуллина, Володарского, Суворова, Крупской.

Снятие наледи: улицы Сейфуллина, Крупской, Мельничная (к работам привлечен дополнительный грейдер).

Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: улицы Мельничная, Енисейская, Суворова, 70 лет Октября, Конева, Дианова, Лукашевича.

Ленинский округ

Снятие наледи: улицы Гашека – у домов 12, 14; Сибирский проспект – у домов 12, 14; Серова – у домов 8, 10; Иванова – у дома 9.

Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: улицы 1-я Трамвайная, Черлакский тракт, 6-я Станционная, Воровского.

Октябрьский округ

Вывоз снега: Космический проспект.

Снятие наледи: поселок Крутая Горка, улицы 3-я Молодежная, Окружная дорога, 4-я Транспортная (к работам привлечен дополнительный грейдер).

Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: улицы 75-й Гвардейской Бригады, Петра Осминина, 2-я и 3-я Транспортная, Богдана Хмельницкого.

Советский округ

Вывоз снега: улицы Пригородная, перекресток Нефтезаводской и проспекта Мира, проспект Королева.

Снятие наледи: улицы Коммунальная, Пригородная, Нефтезаводская, Глинки, проспект Королева (к работам привлечен дополнительный грейдер).

Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: проспект Королева, Нефтезаводская, Химиков.

Центральный округ

Вывоз снега: улицы 10 лет Октября (2-я Линия – Маршала Жукова), остановки на улице Гусарова, 11-я Ремесленная (Луганская – Челюскинцев), Арктическая.

Снятие наледи: улица 10 лет Октября.

Очистка и обработка противогололедными материалами остановок и тротуаров: улицы 10-я и 11-я Ремесленные, Арктическая, Гусарова.