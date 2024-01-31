Омск-Информ
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·Происшествия

ДТП произошло по улице 3-я Ленинградская. 13-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса иномарки.

Сегодня, 31 января, в 7 часов 30 минут в Омске на Московке произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка.

Авария случилась на улице 3-я Ленинградская возле дома престарелых. 27-летний водитель автомобиля «Тойота» не заметил ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте, и сбил его.

В результате происшествия школьница попала в больницу. По факту ДТП стражи порядка организовали проверку.

·Происшествия

ДТП произошло по улице 3-я Ленинградская. 13-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса иномарки.

Сегодня, 31 января, в 7 часов 30 минут в Омске на Московке произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка.

Авария случилась на улице 3-я Ленинградская возле дома престарелых. 27-летний водитель автомобиля «Тойота» не заметил ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте, и сбил его.

В результате происшествия школьница попала в больницу. По факту ДТП стражи порядка организовали проверку.