Омск-Информ
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·Общество

Об этом сообщили в мэрии города. Кроме того, власти планируют провести совещание.

В мэрии Омска сообщили, что в многоэтажке по улице Пригородная, в которой произошла коммунальная авария, откачали воду. Напомним, в новостройке затопило подвал из-за того, что сломались насосы.

- В настоящее время в подвалах вода отсутствует и больше не поступает. Ресурсоснабжающая организация дважды произвела откачку воды и устранение засоровиз канализацонной сети, насосное оборудование работает, - отметили в ведомстве.

Кроме того, сегодня, 31 января, пройдет совещание, в котором примут участие представители застройщика микрорайона, ресурсоснабжающей и управляющих организаций, а также администрации города.

·Общество

Об этом сообщили в мэрии города. Кроме того, власти планируют провести совещание.

В мэрии Омска сообщили, что в многоэтажке по улице Пригородная, в которой произошла коммунальная авария, откачали воду. Напомним, в новостройке затопило подвал из-за того, что сломались насосы.

- В настоящее время в подвалах вода отсутствует и больше не поступает. Ресурсоснабжающая организация дважды произвела откачку воды и устранение засоровиз канализацонной сети, насосное оборудование работает, - отметили в ведомстве.

Кроме того, сегодня, 31 января, пройдет совещание, в котором примут участие представители застройщика микрорайона, ресурсоснабжающей и управляющих организаций, а также администрации города.