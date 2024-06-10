Причины аварии разные. Один из домов при этом пошел трещинами.

Причины аварии разные. Один из домов при этом пошел трещинами.

В городке Нефтяников в Омске сточными водами затопило подвалы двух многоэтажек, сообщает Om1. Не повезло жителям домов № 23/2 и 27 на улице Пригородной.

В первом из домов эта проблема уже была, пишет издание. Причина была в бесхозной канализации. Из-за сырости в доме образовались трещины. Экспертиза сделала вывод, что это из-за того, что сточные воды топили подвал несколько месяцев. Водоканал взял канализацию на баланс, и тем не менее ситуация обострилась.

– Отметим, что проведенная экспертиза также показала, что трещины на доме, возникшие из-за потопов, больше не растут, угрозы обрушения дома нет. Но все же кирпичи из фасада со временем могут начать выпадать, поэтому его нужно укрепить, – пишет издание.

Подвал дома № 27, в котором затоплены и насосы, также осмотрели специалисты.

Напомним, что в многоэтажке на Пригородной, 23/2, зимой этого года также произошла коммунальная авария.