Живым не пройти: еще один омский двор затопило кипятком

Двор буквально превратился в паровую ловушку.

Фото создано при помощи ИИ

Вчера, 17 марта, омичи пожаловались на длительную протечку горячей воды по адресу: ул. 20 лет РККА, 242. По словам жильцов, пройти по двору почти невозможно, а обращения в аварийную службу не приносят результата.

– Звонить в аварийную службу бесполезно: либо не приезжают, либо работают всего 20 минут, и на следующий день ситуация повторяется. Вся вода уходит под дом, – написал один из омичей в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

В администрации города уточнили, что на указанном участке произошло повреждение трубопровода. Территория обследована специалистами и огорожена для безопасности жителей. Работы по ремонту планируют завершить к 24 марта.