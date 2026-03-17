«Люди провалятся»: жилой дом в Омске размывает кипятком

Следователи проверяют коммунальщиков, которые допустили превращение аварийного жилья в «баню».

Следственный комитет по Омской области отреагировал на жалобы омичей в социальных сетях и возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Поводом стала критическая ситуация в аварийном доме на улице 5-я Кировская, где из-за затянувшегося ремонта теплотрассы подвал заполнился горячей водой.

– В подъезде от испарения дышать нечем. Фундамент размывается. В квартирах, на первом этаже пол теплый. У нас дом с деревянными перекрытиями, страшно представить, что будет, если усилиями УК и теплоэнерго они сгниют и люди провалятся в кипяток, – пишут жильцы в соцсетях.

По версии следствия, длительное бездействие ответственных лиц привело к тому, что в подвальном помещении постоянно скапливается кипяток. Это не только разрушает и без того ветхие конструкции здания, но и делает проживание в нем опасным для здоровья и жизни людей. Жители буквально оказались заложниками коммунальной аварии, которую никто не спешит устранять.

Отметим, что, по словам жильцов, дом считается аварийным и подлежит расселению, однако омичи сознательно остаются в ветхой и затопленной многоэтажке. Жилье маневренного фонда дают за чертой города, в десятках километров от детсадов, школ и работы.

Следователи уже провели осмотр «горячего» подвала и приступили к допросам жильцов, а также сотрудников управляющей компании. В ходе расследования будет установлено, чье именно попустительство привело к существенному нарушению прав граждан на безопасное жилье.