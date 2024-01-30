Омск-Информ
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·Происшествия

В многоэтажке по улице Пригородной произошла коммунальная авария. Там сломался насос и подвалы затопило сточными водами.

В Омске в многоквартирном доме по улице Пригородной произошла коммунальная авария. По словам жильцов, новый микрорайон находится в критической ситуации. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

– Застройщик Михаил Попов передал нашу насосную станцию Пригородная 23/2 городским властям. Они же, в свою очередь, не передали ее в «Водоканал». В станции насосы, и затопило весь подвал. Водоканал не реагирует на заявки нашей УК, в квартирах в данный момент находиться невозможно из-за ужасного запаха, – пишет автор поста.

Ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре Советского округа. Надзорное ведомстве намерено провести проверку. По ее результатам могут принять меры прокурорского реагирования.

·Происшествия

В многоэтажке по улице Пригородной произошла коммунальная авария. Там сломался насос и подвалы затопило сточными водами.

В Омске в многоквартирном доме по улице Пригородной произошла коммунальная авария. По словам жильцов, новый микрорайон находится в критической ситуации. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

– Застройщик Михаил Попов передал нашу насосную станцию Пригородная 23/2 городским властям. Они же, в свою очередь, не передали ее в «Водоканал». В станции насосы, и затопило весь подвал. Водоканал не реагирует на заявки нашей УК, в квартирах в данный момент находиться невозможно из-за ужасного запаха, – пишет автор поста.

Ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре Советского округа. Надзорное ведомстве намерено провести проверку. По ее результатам могут принять меры прокурорского реагирования.