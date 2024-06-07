Омск-Информ
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·Общество

Дом на проспекте Космическом атаковали крысы. В проблему пришлось вмешаться региональному Роспотребнадзору.

В омский Роспотребнадзор поступило обращение от жителя многоэтажного дома № 5 на проспекте Космическом. Мужчина утверждал, что многоэтажку атаковали крысы. Предпринимать какие-либо меры никто не хочет.

– Роспотребнадзор обратил внимание на жалобу гражданина и выдал управляющей компании предостережение о необходимости провести обработку от крыс. Обработка была проведена компанией «Алькор». Это они подтвердили предоставленным актом выполненных работ, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ситуацию продолжает контролировать Роспотребнадзор.

·Общество

Дом на проспекте Космическом атаковали крысы. В проблему пришлось вмешаться региональному Роспотребнадзору.

В омский Роспотребнадзор поступило обращение от жителя многоэтажного дома № 5 на проспекте Космическом. Мужчина утверждал, что многоэтажку атаковали крысы. Предпринимать какие-либо меры никто не хочет.

– Роспотребнадзор обратил внимание на жалобу гражданина и выдал управляющей компании предостережение о необходимости провести обработку от крыс. Обработка была проведена компанией «Алькор». Это они подтвердили предоставленным актом выполненных работ, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ситуацию продолжает контролировать Роспотребнадзор.