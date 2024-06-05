Такая постройка не понравилась управляющей компании. И проблему пришлось решать суду. Однако и Фемида никак не смогла повлиять на омичку.

Такая постройка не понравилась управляющей компании. И проблему пришлось решать суду. Однако и Фемида никак не смогла повлиять на омичку.

В суд с иском к одной из жительниц многоэтажки на улице Полторацкого в Омске обратились представители управляющей компании. Они рассказали, что женщина нарушила нормы жилищного закона и в подъезде между 6 и 7 этажом обустроила кладовку.

Фемида встала на сторону УК и обязала омичку демонтировать незаконное сооружение. Однако такое требование было проигнорировано. Тогда в проблему были вынуждены вмешаться судебные приставы.

– В рамках работы по исполнению требований решения суда судебный пристав уведомил должницу о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, выставив требование исполнить возложенные судом обязательства в установленный срок. Также, чтобы побудить гражданку исполнить решение суда, должностным лицом вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.

Только после этого женщина одумалась и решила убрать перегородку и электрическое оборудование.