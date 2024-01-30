Омск-Информ
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Дорогу перекроют уже сегодня ночью на 74-м километре трассы Тюмень – Омск. Причина – монтажные работы.

30 и 31 января в Тюменской области перекроют трассу Тюмень – Омск. Причиной этому стали монтажные работы.

– 30 января с 23:00 до 23:30 часов, а также 31 января с 00:30 до 01:00 часов будет закрыто движение на 74-м километре федеральной дороги Тюмень – Омск. Причина – проведение работ по монтажу конструкций, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Всех водителей призывают учесть информацию и быть внимательными.

·Авто

Дорогу перекроют уже сегодня ночью на 74-м километре трассы Тюмень – Омск. Причина – монтажные работы.

30 и 31 января в Тюменской области перекроют трассу Тюмень – Омск. Причиной этому стали монтажные работы.

– 30 января с 23:00 до 23:30 часов, а также 31 января с 00:30 до 01:00 часов будет закрыто движение на 74-м километре федеральной дороги Тюмень – Омск. Причина – проведение работ по монтажу конструкций, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Всех водителей призывают учесть информацию и быть внимательными.