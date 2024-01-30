Эксперты регионального представительства фонда «Сколково» дали студенческим проектам высокие оценки.

Эксперты регионального представительства фонда «Сколково» дали студенческим проектам высокие оценки.

Студенты Омского государственного университета имени П.А. Столыпина показали два новых проекта, связанные с аграрной сферой. Их представили в городской «Точке Кипения», где их оценили эксперты.

Первый проект - «Возделывание и переработка табака в условиях западной Сибири», представленный Максимом Серебряковым, студентом первого курса по направлению подготовки «Агрономия». Эксперты, отметили необычность данной идеи, а также её потенциальную коммерциализацию. Хотя направление на первый взгляд кажется не совсем этичным, но оно актуально - это целая культура, которая, к тому же, имеет большие денежные обороты.

- Обсудили возможности, которые может дать «Сколково» для моего проекта, - рассказывает Максим Серебряков. - Проект подразумевает создание собственного табачного сырья и производство готовой кальянной смеси, а также табачной пыли, которая может использоваться в сельском хозяйстве. Получается экологичное и безотходное производство. На мой личный взгляд - всё прошло круто. Предложили идти дальше и стать резидентом «Сколково», а также обсудить другие возможные меры взаимодействия. Приятно удивлён, что эксперты из Сколково имеют представление о табачном рынке, в частности - о рынке кальянной продукции, и задают нестандартные вопросы, на которые способен ответить лишь человек, погруженный в данную тематику.

Второй проект называется «Разработка программно-аппаратного комплекса для оценки функционального состояния скелетных мышц у человека и животных» представила Зубарева Екатерина Александровна, доцент кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии факультета ветеринарной медицины ИВМиБ. На питч-сессии эксперты рассмотрели проект, дав высокую оценку.