Эксперты регионального представительства фонда «Сколково» дали студенческим проектам высокие оценки.
Студенты Омского государственного университета имени П.А. Столыпина показали два новых проекта, связанные с аграрной сферой. Их представили в городской «Точке Кипения», где их оценили эксперты.
Первый проект - «Возделывание и переработка табака в условиях западной Сибири», представленный Максимом Серебряковым, студентом первого курса по направлению подготовки «Агрономия». Эксперты, отметили необычность данной идеи, а также её потенциальную коммерциализацию. Хотя направление на первый взгляд кажется не совсем этичным, но оно актуально - это целая культура, которая, к тому же, имеет большие денежные обороты.
- Обсудили возможности, которые может дать «Сколково» для моего проекта, - рассказывает Максим Серебряков. - Проект подразумевает создание собственного табачного сырья и производство готовой кальянной смеси, а также табачной пыли, которая может использоваться в сельском хозяйстве. Получается экологичное и безотходное производство. На мой личный взгляд - всё прошло круто. Предложили идти дальше и стать резидентом «Сколково», а также обсудить другие возможные меры взаимодействия. Приятно удивлён, что эксперты из Сколково имеют представление о табачном рынке, в частности - о рынке кальянной продукции, и задают нестандартные вопросы, на которые способен ответить лишь человек, погруженный в данную тематику.
Второй проект называется «Разработка программно-аппаратного комплекса для оценки функционального состояния скелетных мышц у человека и животных» представила Зубарева Екатерина Александровна, доцент кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии факультета ветеринарной медицины ИВМиБ. На питч-сессии эксперты рассмотрели проект, дав высокую оценку.