Тогда за клуб играли его воспитанники, а команда встречалась даже с петербургским «Зенитом». Тем не менее работать нужно в нынешних реалиях.

Тогда за клуб играли его воспитанники, а команда встречалась даже с петербургским «Зенитом». Тем не менее работать нужно в нынешних реалиях.

Новый президент «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал о том, видит ли он какой-то символизм в том, что когда-то этот пост занимал его отец Евгений Сычев, который был президентом омского клуба в 2003–2008 годах.

– Можно глубоко входить в этот символизм и, конечно же, нельзя отрицать, что отец был президентом и команда в те годы выступала успешно. При нем, кстати, играли воспитанники омского футбола, на чем и мы делаем акцент. Это тоже некий ориентир. Команда тогда выступала достойно: вы помните, что и против питерского «Зенита» играли. Были славные времена, когда Омск видел лучшие клубы страны. Мы хотим это вернуть, но не будем уходить глубоко в ностальгию, а работать в современных реалиях, – заявил Сычев.

Сычев отметил, что у него накопился солидный опыт. За то время, что он был вне Омска, ему удалось поучиться спортивному менеджменту у лучших специалистов и многое узнать. Будем надеяться, что полученные навыки помогут Дмитрию эффективно управлять «Иртышом».

«Иртыш» во времена президенства Сычева-старшего встречался с «Зенитом» летом 2004 года в 1/16 Кубка России. 31 июля на «Красной звезде» хозяева уступили 0:2, а в ответном матче 7 августа петербуржцы разгромили омичей – 7:1.