Омск-Информ
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·Происшествия

Вчера во время прогулки несовершеннолетний упал в открытый люк. Проверкой происшествия занялась прокуратура.
Прокуратура Октябрьского округа провела проверку происшествия, которое произошло вчера на улице Панфилова. Во время прогулки ребенок провалился в открытый колодец, который был занесен снегом.
– Благодаря оперативной реакции родителей мальчик не пострадал. Установлено, что указанный объект жилищно-коммунальной инфраструктуры находится в ведении органов местного самоуправления, его обслуживание осуществляется департаментом городского хозяйства Администрации г. Омска, – рассказали в прокуратуре.
Надзорное ведомство внесло представление директору департамента городского хозяйства. Нарушение уже устранено: люк закрыли бетонной плитой.
·Происшествия

Вчера во время прогулки несовершеннолетний упал в открытый люк. Проверкой происшествия занялась прокуратура.
Прокуратура Октябрьского округа провела проверку происшествия, которое произошло вчера на улице Панфилова. Во время прогулки ребенок провалился в открытый колодец, который был занесен снегом.
– Благодаря оперативной реакции родителей мальчик не пострадал. Установлено, что указанный объект жилищно-коммунальной инфраструктуры находится в ведении органов местного самоуправления, его обслуживание осуществляется департаментом городского хозяйства Администрации г. Омска, – рассказали в прокуратуре.
Надзорное ведомство внесло представление директору департамента городского хозяйства. Нарушение уже устранено: люк закрыли бетонной плитой.