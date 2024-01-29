Люк был открыт, а из-за снега его не было видно. Ребенка, к счастью, вовремя подхватили родители.

Люк был открыт, а из-за снега его не было видно. Ребенка, к счастью, вовремя подхватили родители.

Жительница Омска пожаловалась на открытый канализационный колодец на улице Панфилова. Он ничем не огорожен. В результате в отверстие, присыпанное снегом, провалился ребенок.

– Провалился по пояс. Хорошо, что вовремя среагировала, иначе не знаю, как бы его оттуда доставали. Открытый колодец прямо посреди улицы. В сугробе даже видно не было, – отметила женщина.

Вчера в администрации сообщили, что специалисты уже выехали на место, чтобы закрыть колодец. Работы обещали выполнить к концу дня.