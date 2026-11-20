Фото: пресс-служба правительства Омской области

Об итогах состязания сообщило издание BK55 19 ноября. Представлявшая Омскую область Злата Мартынова заняла первое место в общем зачете турнира.

Ученица Красноярской школы получила Гран-при и денежную премию – 100 тысяч рублей, которые сможет направить на развитие собственных инициатив. Поздравил девушку с триумфом губернатор Омской области Виталий Хоценко, опубликовав обращение в своих аккаунтах в социальных сетях. Финальные испытания принимал Киров, где за победу боролись 200 старшеклассников из 50 российских регионов.

– Юная омичка, ученица Красноярской школы Любинского района, Злата Мартынова стала абсолютной победительницей Всероссийского конкурса «Ученик года – 2026»! Молодец! Поздравляю! Мы гордимся! – написал глава региона в своих соцсетях.

Смотр призван находить и поддерживать самых деятельных представителей молодежи, а также продвигать их начинания. Кроме того, участие в нем формирует у школьников осознанный интерес к творчеству, интеллектуальным состязаниям, спорту и общественной работе. Отдельная задача конкурса – создать для учащихся общеобразовательных учреждений общую площадку для знакомства и обмена опытом. Впервые такое состязание состоялось в 2021 году.