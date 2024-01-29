Аналитики посчитали игроков лиги, способных за игру разгоняться быстрее 32 км/ч. В сотне лучших Егор Чинахов оказался на 11-м месте.

Аналитики посчитали игроков лиги, способных за игру разгоняться быстрее 32 км/ч. В сотне лучших Егор Чинахов оказался на 11-м месте.

За океаном опубликовали список самых быстрых игроков текущего сезона НХЛ. В список, составленный аналитическим ресурсом JFreshHockey, вошли 100 хоккеистов. В их числе оказался и наш земляк Егор Чинахов, выступающий за «Коламбус Блю Джекетс».

Аналитики портал рассматривали среднее количество ускорений за 60 минут игры, в которых хоккеисты могли развить скорость свыше 32 км/ч. Чинахову удается это сделать в среднем 15 раз за игру. В общем рейтинге Егор занимает 11-е место, что является довольно неплохим показателем, учитывая уровень лиги и выступающих в ней игроков.

Компанию Егору в сотне лучших составили еще трое российских нападающих: Алексей Торопченко из «Сент-Луис Блюз» (23-е место), Евгений Дадонов из «Даллас Старз» (55-е место) и Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш» (95-е место).

А одноклубник Ничушкина форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, согласно списку, – самый быстрый игрок НХЛ в этом сезоне.

Сегодня также сообщалось о том, что Егор Чинахов в текущем чемпионате преодолел отметку в 50 очков по системе «гол+пас»: сейчас у него 25 шайб и 26 передач.